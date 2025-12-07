Imenik podjetij
Povprečno Vodja projektov skupno nadomestilo in Kuwait pri Gibson se giblje od KWD 22.9K do KWD 32.5K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Gibson. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$84.6K - $96.3K
Kuwait
Običajen razpon
Možen razpon
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Običajen razpon
Možen razpon

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja projektov pri Gibson in Kuwait znaša letno skupno plačilo KWD 32,497. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Gibson za vlogo Vodja projektov in Kuwait je KWD 22,858.

