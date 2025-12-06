Imenik podjetij
Giant Magellan Telescope
Giant Magellan Telescope Strojni inženir Plače

Povprečno Strojni inženir skupno nadomestilo in United States pri Giant Magellan Telescope se giblje od $143K do $195K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Giant Magellan Telescope. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$153K - $185K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$143K$153K$185K$195K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Giant Magellan Telescope?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri Giant Magellan Telescope in United States znaša letno skupno plačilo $194,880. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Giant Magellan Telescope za vlogo Strojni inženir in United States je $142,800.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Giant Magellan Telescope

Drugi viri

