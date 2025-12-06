Imenik podjetij
Ghost Autonomy
Povprečno Strojni inženir skupno nadomestilo in United States pri Ghost Autonomy se giblje od $197K do $270K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ghost Autonomy. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$214K - $254K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$197K$214K$254K$270K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Ghost Autonomy?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri Ghost Autonomy in United States znaša letno skupno plačilo $270,250. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ghost Autonomy za vlogo Strojni inženir in United States je $197,400.

