GFT Group
  • Poland

GFT Group Programski inženir Plače v Poland

Programski inženir nadomestilo in Poland pri GFT Group se giblje od PLN 129K na year za Software Engineer do PLN 174K na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Poland znaša skupaj PLN 160K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete GFT Group. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Junior Software Engineer
(Začetna stopnja)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Najnovejše prijave plač
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri GFT Group?

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Salesforce razvijalec

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri GFT Group in Poland znaša letno skupno plačilo PLN 209,124. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri GFT Group za vlogo Programski inženir in Poland je PLN 160,414.

