  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Madrid Metropolitan Area

GFT Group Programski inženir Plače v Madrid Metropolitan Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Madrid Metropolitan Area pri GFT Group znaša skupaj €42.7K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete GFT Group. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
GFT Group
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Skupaj na leto
€42.7K
Raven
L4
Osnovna plača
€42.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
15 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri GFT Group?
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Salesforce razvijalec

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri GFT Group in Madrid Metropolitan Area znaša letno skupno plačilo €64,842. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri GFT Group za vlogo Programski inženir in Madrid Metropolitan Area je €42,681.

