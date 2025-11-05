Programski inženir nadomestilo in Italy pri GFT Group se giblje od €26K na year za Junior Software Engineer do €29.7K na year za Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Italy znaša skupaj €27.1K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete GFT Group. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
