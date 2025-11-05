Programski inženir nadomestilo in Greater Sao Paulo pri GFT Group se giblje od R$103K na year za Software Engineer do R$170K na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Greater Sao Paulo znaša skupaj R$143K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete GFT Group. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
