  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Greater Sao Paulo

GFT Group Programski inženir Plače v Greater Sao Paulo

Programski inženir nadomestilo in Greater Sao Paulo pri GFT Group se giblje od R$103K na year za Software Engineer do R$170K na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Greater Sao Paulo znaša skupaj R$143K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete GFT Group. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Junior Software Engineer
(Začetna stopnja)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Kakšne so karierne stopnje pri GFT Group?

Backend programski inženir

Salesforce razvijalec

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri GFT Group in Greater Sao Paulo znaša letno skupno plačilo R$192,934. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri GFT Group za vlogo Programski inženir in Greater Sao Paulo je R$139,918.

