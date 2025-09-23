Imenik podjetij
Mediana Biomedicinski inženir nadomestila in United States pri Getinge znaša skupaj $86.2K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Getinge. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025

Mediani paket
company icon
Getinge
Test Engineer
Merrimack, NH
Skupaj na leto
$86.2K
Raven
L2
Osnovna plača
$86.2K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
8 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Biomedicinski inženir pri Getinge in United States znaša letno skupno plačilo $91,200. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Getinge za vlogo Biomedicinski inženir in United States je $78,000.

