GEP Worldwide Vodstveni svetovalec Plače v New York City Area

Mediana Vodstveni svetovalec nadomestila in New York City Area pri GEP Worldwide znaša skupaj $94K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete GEP Worldwide. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
company icon
GEP Worldwide
Senior Consultant
Clark, NJ
Skupaj na leto
$94K
Raven
L2
Osnovna plača
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$4K
Leta v podjetju
4 Leta
Leta izkušenj
8 Leta
Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodstveni svetovalec pri GEP Worldwide in New York City Area znaša letno skupno plačilo $350,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri GEP Worldwide za vlogo Vodstveni svetovalec in New York City Area je $99,000.

