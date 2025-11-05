Imenik podjetij
GEP Worldwide Vodstveni svetovalec Plače v India

Mediana Vodstveni svetovalec nadomestila in India pri GEP Worldwide znaša skupaj ₹1.34M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete GEP Worldwide. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Skupaj na leto
₹1.34M
Raven
L2
Osnovna plača
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹154K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
2 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodstveni svetovalec pri GEP Worldwide in India znaša letno skupno plačilo ₹2,540,295. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri GEP Worldwide za vlogo Vodstveni svetovalec in India je ₹1,321,292.

