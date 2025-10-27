Imenik podjetij
Genesys
Genesys Arhitekt rešitev Plače

Mediana Arhitekt rešitev nadomestila in Canada pri Genesys znaša skupaj CA$272K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Genesys. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025

Mediani paket
company icon
Genesys
Solution Architect
hidden
Skupaj na leto
CA$272K
Raven
-
Osnovna plača
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$54.3K
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
18 Leta
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri Genesys in Canada znaša letno skupno plačilo CA$204,196. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Genesys za vlogo Arhitekt rešitev in Canada je CA$204,196.

