Genesys Vodja programskega inženiringa Plače

Vodja programskega inženiringa nadomestilo in United States pri Genesys znaša $230K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $231K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Genesys. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja Dodaj komp. Primerjaj stopnje

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice (/yr) Bonus L1 $ -- $ -- $ -- $ -- L2 $ -- $ -- $ -- $ -- L3 $ -- $ -- $ -- $ -- L4 $230K $190K $11K $29K Prikaži 3 Več stopenj

