Vodja izdelkov nadomestilo in United States pri Genesys se giblje od $163K na year za L2 do $292K na year za L7. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $205K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Genesys. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
