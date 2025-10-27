Oblikovalec izdelkov nadomestilo in Ireland pri Genesys se giblje od €46.3K na year za L1 do €56.2K na year za L2. Mediana yearnega nadomestila in Ireland znaša skupaj €47.7K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Genesys. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
