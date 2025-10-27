Imenik podjetij
Genesys
Genesys Oblikovalec izdelkov Plače

Oblikovalec izdelkov nadomestilo in Ireland pri Genesys se giblje od €46.3K na year za L1 do €56.2K na year za L2. Mediana yearnega nadomestila in Ireland znaša skupaj €47.7K.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Kakšne so karierne stopnje pri Genesys?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec izdelkov pri Genesys in Ireland znaša letno skupno plačilo €120,596. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Genesys za vlogo Oblikovalec izdelkov in Ireland je €52,350.

