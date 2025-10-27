Genesys Oblikovalec izdelkov Plače

Oblikovalec izdelkov nadomestilo in Ireland pri Genesys se giblje od €46.3K na year za L1 do €56.2K na year za L2. Mediana yearnega nadomestila in Ireland znaša skupaj €47.7K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Genesys. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice (/yr) Bonus L1 Associate Product Designer €46.3K €43.7K €0 €2.6K L2 Product Designer €56.2K €51.6K €0 €4.6K L3 Senior Product Designer € -- € -- € -- € -- L4 Lead Product Designer € -- € -- € -- € -- Prikaži 1 Več stopenj

Najnovejše prijave plač

