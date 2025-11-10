Imenik podjetij
General Motors
Programski inženir Stopnja

Software Engineer 2

Stopnje pri General Motors

Primerjaj stopnje
  1. Software Engineer 1L5
  2. Software Engineer 2L6
  3. Software Engineer 3L7
    Prikaži 1 Več stopenj
Povprečje Letno Skupna plača
$107,974
Osnovna plača
$98,238
Delniški paket ()
$220
Bonus
$9,516
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovejši vnosi plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Drugi viri