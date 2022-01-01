Imenik podjetij
General Motors
    • O podjetju

    General Motors Company is an American multinational corporation headquartered in Detroit that designs, manufactures, markets, and distributes vehicles and vehicle parts, and sells financial services.

    gm.com
    Spletna stran
    1908
    Leto ustanovitve
    155,000
    Število zaposlenih
    $10B+
    Ocenjen prihodek
    Sedež

