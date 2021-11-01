Imenik podjetij
Gazprom Plače

Plače Gazprom se gibljejo od $13,028 skupnega letnega nadomestila za Uspeh strank na spodnjem koncu do $86,918 za Inženir krmiljenja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Gazprom. Zadnja posodobitev: 10/21/2025

Programski inženir
Median $30.4K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

DevOps inženir

Podatkovni znanstvenik
Median $23.9K
Podatkovni analitik
Median $37.5K

Oblikovalec izdelkov
Median $27.8K
Vodja izdelkov
Median $37K
Vodja projekta
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Poslovni analitik
$49.5K
Inženir krmiljenja
$86.9K
Besedilni pisec
$19.2K
Uspeh strank
$13K
Finančni analitik
Median $60K
Geološki inženir
$37.1K
Grafični oblikovalec
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Naložbeni bančnik
$61.2K
Svetovalni upravni strokovnjak
$20.9K
Trženje
$50.5K
Vodja programskega inženiringa
$60.4K
Arhitekt rešitev
$63.1K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Gazprom je Inženir krmiljenja at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $86,918. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Gazprom je $37,254.

