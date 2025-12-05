Imenik podjetij
Garmin
Garmin Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in United States pri Garmin se giblje od $91.9K na year za Software Engineer I do $209K na year za Staff Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $95.3K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Garmin. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer I
(Začetna stopnja)
$91.9K
$89.7K
$257
$1.9K
Software Engineer II
$101K
$101K
$0
$25
Senior Software Engineer
$134K
$128K
$6.3K
$25
Technical Lead Software Engineer
$154K
$147K
$6.9K
$0
Kakšne so karierne stopnje pri Garmin?

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Mrežni inženir

Sistemski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Garmin in United States znaša letno skupno plačilo $208,930. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Garmin za vlogo Programski inženir in United States je $92,500.

