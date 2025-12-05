Imenik podjetij
Garmin
Garmin Kabinet direktor Plače

Povprečno Kabinet direktor skupno nadomestilo in United States pri Garmin se giblje od $162K do $230K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Garmin. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$184K - $218K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$162K$184K$218K$230K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Garmin?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Kabinet direktor pri Garmin in United States znaša letno skupno plačilo $230,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Garmin za vlogo Kabinet direktor in United States je $162,000.

Drugi viri

