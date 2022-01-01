Adresár Spoločností
Garmin
Garmin Platy

Platový rozsah Garmin sa pohybuje od $3,575 v celkovej kompenzácii ročne pre Človeški viri na spodnom konci do $258,700 pre Znanstvenik podatkov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Garmin. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Proizvodni programski inženir

Omrežni inženir

Sistemski inženir

Strojni inženir
Median $113K

Vgrajeni strojni inženir

Strojni inženir
Median $55.6K

Oblikovalec izdelkov
Median $86K
Vodja projekta
Median $110K
Poslovni analitik
Median $91K
Razvoj poslovanja
$65.7K
Vodja kabineta
$201K
Služba za stranke
$91.3K
Vodja znanosti podatkov
$166K
Znanstvenik podatkov
$259K
Elektro inženir
$64.8K
Finančni analitik
$56.7K
Človeški viri
$3.6K
Industrijski oblikovalec
$71.6K
Informacijski tehnolog (IT)
$69.1K
Vodja izdelka
$96.5K
Analitik kibernetske varnosti
$75.4K
Tehnični vodja programa
$127K
Tehnični pisec
$56.7K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Garmin is Znanstvenik podatkov at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $258,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Garmin is $91,000.

