Gagen MacDonald
Gagen MacDonald Plače

Plače Gagen MacDonald se gibljejo od $34,825 skupnega letnega nadomestila za Vodja izdelkov na spodnjem koncu do $149,250 za Svetovalni upravni strokovnjak na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Gagen MacDonald. Zadnja posodobitev: 10/16/2025

Svetovalni upravni strokovnjak
$149K
Vodja izdelkov
$34.8K
Arhitekt rešitev
$59.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Gagen MacDonald je Svetovalni upravni strokovnjak at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $149,250. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Gagen MacDonald je $59,700.

