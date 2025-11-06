Imenik podjetij
Fundrise
  • Northern Virginia Washington DC

Fundrise Programski inženir Plače v Northern Virginia Washington DC

Mediana Programski inženir nadomestila in Northern Virginia Washington DC pri Fundrise znaša skupaj $197K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fundrise. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Mediani paket
company icon
Fundrise
Software Engineer
Arlington, VA
Skupaj na leto
$197K
Raven
Senior
Osnovna plača
$159K
Stock (/yr)
$27K
Bonus
$11K
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Fundrise?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Fundrise in Northern Virginia Washington DC znaša letno skupno plačilo $225,750. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Fundrise za vlogo Programski inženir in Northern Virginia Washington DC je $177,500.

