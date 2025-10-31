Imenik podjetij
Funding Circle
Mediana Vodja programskega inženirstva nadomestila in United Kingdom pri Funding Circle znaša skupaj £122K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Funding Circle. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025

Mediani paket
company icon
Funding Circle
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Skupaj na leto
£122K
Raven
L4
Osnovna plača
£107K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£14.4K
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
25 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Funding Circle?
Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Funding Circle in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £150,759. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Funding Circle za vlogo Vodja programskega inženirstva in United Kingdom je £121,526.

