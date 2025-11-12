Imenik podjetij
FullStory
  • Plače
  • Programski inženir

  • Full-Stack programski inženir

  • Atlanta Area

Full-Stack programski inženir nadomestilo in Atlanta Area pri FullStory se giblje od $171K na year za Level 20 do $228K na year za Level 40. Mediana yearnega nadomestila in Atlanta Area znaša skupaj $199K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete FullStory. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025

Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Level 20
(Začetna stopnja)
$171K
$167K
$0
$3.8K
Level 30
$227K
$191K
$27K
$9.1K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri FullStory so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Full-Stack programski inženir pri FullStory in Atlanta Area znaša letno skupno plačilo $276,200. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri FullStory za vlogo Full-Stack programski inženir in Atlanta Area je $172,000.

