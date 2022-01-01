Imenik podjetij
Fulgent Genetics
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Fulgent Genetics Plače

Plače Fulgent Genetics se gibljejo od $69,650 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $100,500 za Biomedicinski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Fulgent Genetics. Zadnja posodobitev: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programski inženir
Median $94.7K

Full-Stack programski inženir

Biomedicinski inženir
$101K
Prodaja
$69.7K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Arhitekt rešitev
$91.5K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Fulgent Genetics je Biomedicinski inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $100,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Fulgent Genetics je $93,120.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Fulgent Genetics

Povezana podjetja

  • Seamless.AI
  • Biomeme
  • Beeline
  • LEK
  • LogMeIn
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fulgent-genetics/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.