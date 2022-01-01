Imenik podjetij
Fujitsu
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Fujitsu Plače

Plače Fujitsu se gibljejo od $14,141 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec produktov na spodnjem koncu do $211,050 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Fujitsu. Zadnja posodobitev: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programski inženir
Median $129K

Mrežni inženir

Vodja produktov
Median $175K
Vodja poslovnih operacij
$41.4K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Poslovni analitik
$20.6K
Poslovni razvoj
$168K
Služba za stranke
$15.6K
Podatkovni analitik
$74.2K
Vodja podatkovne znanosti
$125K
Podatkovni znanstvenik
$58.8K
Upravitelj objektov
$40.6K
Finančni analitik
$68.5K
Strojni inženir
$145K
Informacijski tehnolog (IT)
$62.4K
Vodstveni svetovalec
$55K
Trženje
$67.6K
Oblikovalec produktov
$14.1K
Vodja programov
$67.1K
Vodja projektov
$48.6K
Prodaja
$211K
Podpora prodaji
$47.6K
Analitik kibernetske varnosti
$17.5K
Arhitekt rešitev
$26.4K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Fujitsu je Prodaja at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $211,050. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Fujitsu je $60,617.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Fujitsu

Povezana podjetja

  • Cognizant
  • Wipro
  • CSG
  • NTT DATA
  • Perficient
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fujitsu/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.