fuboTV Plače

Plače fuboTV se gibljejo od $142,285 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $334,560 za Vodja programskega inženirstva na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri fuboTV . Zadnja posodobitev: 11/21/2025