FTI Consulting
FTI Consulting Platy

Platový rozsah FTI Consulting sa pohybuje od $87,435 v celkovej kompenzácii ročne pre Računovodja na spodnom konci do $362,500 pre Svetovalec za upravljanje na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov FTI Consulting. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Svetovalec za upravljanje
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
Računovodja
$87.4K
Poslovni analitik
$189K

Analitik podatkov
$101K
Človeški viri
$90.5K
Trženje
$153K
Razvijalec programske opreme
$96K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v FTI Consulting je Svetovalec za upravljanje at the L5 level s ročnou celkovou kompenzáciou $362,500. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v FTI Consulting je $135,188.

