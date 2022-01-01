Imenik podjetij
FriendFinder Networks
Plače FriendFinder Networks se gibljejo od $55,873 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $439,688 za Vodja programskega inženirstva na zgornjem koncu.

Poslovni analitik
$109K
Podatkovni znanstvenik
$141K
Programski inženir
$55.9K

Vodja programskega inženirstva
$440K
Najbolje plačana pozicija pri FriendFinder Networks je Vodja programskega inženirstva at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $439,688. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri FriendFinder Networks je $125,075.

