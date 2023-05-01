Imenik podjetij
FreeWire Technologies
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

FreeWire Technologies Plače

Plače FreeWire Technologies se gibljejo od $77,610 skupnega letnega nadomestila za Človeški viri na spodnjem koncu do $181,090 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri FreeWire Technologies. Zadnja posodobitev: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programski inženir
Median $180K
Človeški viri
$77.6K
Strojni inženir
$133K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Vodja izdelkov
$181K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri FreeWire Technologies je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $181,090. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri FreeWire Technologies je $156,330.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za FreeWire Technologies

Povezana podjetja

  • Lyft
  • Google
  • Databricks
  • Stripe
  • Netflix
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri