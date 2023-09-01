Imenik podjetij
FPL
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

FPL Plače

Plače FPL se gibljejo od $64,675 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $160,800 za Vodja projekta na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri FPL. Zadnja posodobitev: 9/4/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $67.6K

Full-Stack programski inženir

Poslovni analitik
$111K
Inženir krmiljenja
$70.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Podatkovni znanstvenik
$64.7K
Informacijski tehnolog (IT)
$103K
Vodja projekta
$161K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri FPL je Vodja projekta at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $160,800. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri FPL je $86,915.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za FPL

Povezana podjetja

  • Airbnb
  • DoorDash
  • PayPal
  • Facebook
  • Uber
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri