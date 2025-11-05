Vodja programskega inženirstva nadomestilo in Greater Vancouver pri Fortinet se giblje od CA$275K na year za P3 do CA$396K na year za P6. Mediana yearnega nadomestila in Greater Vancouver znaša skupaj CA$281K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fortinet. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$275K
CA$202K
CA$52.7K
CA$20.6K
P4
CA$253K
CA$177K
CA$58K
CA$17.7K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Fortinet so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)