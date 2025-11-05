Fortinet Vodja programskega inženirstva Plače v Greater Vancouver

Vodja programskega inženirstva nadomestilo in Greater Vancouver pri Fortinet se giblje od CA$275K na year za P3 do CA$396K na year za P6. Mediana yearnega nadomestila in Greater Vancouver znaša skupaj CA$281K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fortinet. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice (/yr) Bonus P1 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P2 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P3 CA$275K CA$202K CA$52.7K CA$20.6K P4 CA$253K CA$177K CA$58K CA$17.7K Prikaži 2 Več stopenj

Razpored pridobivanja Glavna 25 % LETO 1 25 % LETO 2 25 % LETO 3 25 % LETO 4 Vrsta delnic RSU Pri Fortinet so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja: 25 % se pridobi v 1st - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 2nd - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 3rd - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 4th - LETO ( 25.00 % letno )

