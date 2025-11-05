Imenik podjetij
Fortinet
Fortinet Vodja programskega inženirstva Plače v Canada

Vodja programskega inženirstva nadomestilo in Canada pri Fortinet se giblje od CA$275K na year za P3 do CA$396K na year za P6. Mediana yearnega nadomestila in Canada znaša skupaj CA$281K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fortinet. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$275K
CA$202K
CA$52.7K
CA$20.6K
P4
CA$253K
CA$177K
CA$58K
CA$17.7K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Fortinet so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Fortinet in Canada znaša letno skupno plačilo CA$395,707. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Fortinet za vlogo Vodja programskega inženirstva in Canada je CA$253,240.

