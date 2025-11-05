Fortinet Programski inženir Plače v San Francisco Bay Area

Programski inženir nadomestilo in San Francisco Bay Area pri Fortinet se giblje od $136K na year za P1 do $268K na year za P6. Mediana yearnega nadomestila in San Francisco Bay Area znaša skupaj $212K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fortinet. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Začetna stopnja ) $136K $111K $20.7K $5K P2 Software Engineer 2 $158K $145K $13.3K $0 P3 Senior Software Engineer $214K $177K $32.3K $5K P4 Staff Software Engineer $252K $197K $46.9K $7.7K Prikaži 2 Več stopenj

Najnovejše prijave plač

Razpored pridobivanja Glavna 25 % LETO 1 25 % LETO 2 25 % LETO 3 25 % LETO 4 Vrsta delnic RSU Pri Fortinet so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja: 25 % se pridobi v 1st - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 2nd - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 3rd - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 4th - LETO ( 25.00 % letno )

