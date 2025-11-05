Imenik podjetij
Fortinet Programski inženir Plače v Israel

Programski inženir nadomestilo in Israel pri Fortinet se giblje od ₪496K na year za P3 do ₪825K na year za P6. Mediana yearnega nadomestila in Israel znaša skupaj ₪509K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fortinet. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P1
Software Engineer 1(Začetna stopnja)
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P2
Software Engineer 2
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
P3
Senior Software Engineer
₪496K
₪415K
₪81K
₪0
P4
Staff Software Engineer
₪599K
₪470K
₪129K
₪0
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Fortinet so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Mrežni inženir

QA programski inženir

Produkcijski programski inženir

DevOps inženir

Spletni razvijalec

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Fortinet in Israel znaša letno skupno plačilo ₪825,317. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Fortinet za vlogo Programski inženir in Israel je ₪573,808.

