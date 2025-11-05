Programski inženir nadomestilo in Greater Vancouver pri Fortinet se giblje od CA$107K na year za P1 do CA$236K na year za P6. Mediana yearnega nadomestila in Greater Vancouver znaša skupaj CA$115K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fortinet. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P1
CA$107K
CA$95.2K
CA$12K
CA$0
P2
CA$114K
CA$100K
CA$13.4K
CA$0
P3
CA$137K
CA$119K
CA$18.3K
CA$0
P4
CA$211K
CA$158K
CA$50.8K
CA$2.6K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Fortinet so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)
Vključeni naziviPredloži nov naziv