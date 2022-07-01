Imenik podjetij
Foresight Sports
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Foresight Sports Plače

Plače Foresight Sports se gibljejo od $105,525 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $132,600 za Vodja projekta na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Foresight Sports. Zadnja posodobitev: 9/13/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Strojni inženir
$118K
Vodja projekta
$133K
Programski inženir
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Foresight Sports je Vodja projekta at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $132,600. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Foresight Sports je $117,585.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Foresight Sports

Povezana podjetja

  • Lyft
  • Intuit
  • Roblox
  • Google
  • Coinbase
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri