Fluke Platy

Platový rozsah Fluke sa pohybuje od $13,236 v celkovej kompenzácii ročne pre Oblikovalec izdelkov na spodnom konci do $222,063 pre Človeški viri na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Fluke. Naposledy aktualizované: 8/10/2025

$160K

Človeški viri
$222K
Strojni inženir
$111K
Oblikovalec izdelkov
$13.2K

Vodja izdelka
$183K
Vodja projekta
$137K
Razvijalec programske opreme
$109K
Vodja razvoja programske opreme
$216K
Tehnični vodja programa
$109K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Fluke je Človeški viri at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $222,063. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Fluke je $124,055.

