Florida Blue Plače

Plače Florida Blue se gibljejo od $66,500 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $151,900 za Cybersecurity Analyst na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Florida Blue. Zadnja posodobitev: 10/18/2025

Programski inženir
Median $115K

Backend programski inženir

Poslovni analitik
Median $66.5K
Aktuar
$121K

Podatkovni analitik
$106K
Podatkovni znanstvenik
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Arhitekt rešitev
$131K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Florida Blue je Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $151,900. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Florida Blue je $112,775.

