Fiverr Vodja projektov Plače

Povprečno Vodja projektov skupno nadomestilo in Pakistan pri Fiverr se giblje od PKR 560K do PKR 783K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fiverr. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$2.2K - $2.6K
Pakistan
Običajen razpon
Možen razpon
$2K$2.2K$2.6K$2.8K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Fiverr?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja projektov pri Fiverr in Pakistan znaša letno skupno plačilo PKR 783,019. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Fiverr za vlogo Vodja projektov in Pakistan je PKR 560,264.

Drugi viri

