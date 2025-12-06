Imenik podjetij
Fiverr
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Podatkovni znanstvenik

  • Vse plače Podatkovni znanstvenik

Fiverr Podatkovni znanstvenik Plače

Povprečno Podatkovni znanstvenik skupno nadomestilo in Israel pri Fiverr se giblje od ₪392K do ₪557K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fiverr. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$132K - $157K
Israel
Običajen razpon
Možen razpon
$117K$132K$157K$165K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 2 več Podatkovni znanstvenik prijavs pri Fiverr za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Fiverr?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Podatkovni znanstvenik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Fiverr in Israel znaša letno skupno plačilo ₪556,688. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Fiverr za vlogo Podatkovni znanstvenik in Israel je ₪392,102.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Fiverr

Povezana podjetja

  • Citi
  • Morgan Stanley
  • Blackstone
  • Olo
  • Weedmaps
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fiverr/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.