Fiverr Podatkovni analitik Plače

Povprečno Podatkovni analitik skupno nadomestilo in Israel pri Fiverr se giblje od ₪211K do ₪307K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fiverr. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$72K - $82K
Israel
Običajen razpon
Možen razpon
$62.7K$72K$82K$91.3K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Fiverr?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri Fiverr in Israel znaša letno skupno plačilo ₪307,256. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Fiverr za vlogo Podatkovni analitik in Israel je ₪210,913.

