First Republic Bank
First Republic Bank Podatkovni znanstvenik Plače

Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in United States pri First Republic Bank znaša skupaj $169K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete First Republic Bank. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Mediani paket
company icon
First Republic Bank
Senior Data Analyst
San Francisco, CA
Skupaj na leto
$169K
Raven
-
Osnovna plača
$139K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Leta v podjetju
4 Leta
Leta izkušenj
8 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri First Republic Bank?
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Prispevaj

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri First Republic Bank in United States znaša letno skupno plačilo $235,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri First Republic Bank za vlogo Podatkovni znanstvenik in United States je $169,000.

