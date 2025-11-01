Imenik podjetij
First Citizens Bank
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Podatkovni znanstvenik

  • Vse plače Podatkovni znanstvenik

First Citizens Bank Podatkovni znanstvenik Plače

Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in United States pri First Citizens Bank znaša skupaj $170K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete First Citizens Bank. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025

Mediani paket
company icon
First Citizens Bank
Senior Risk Analyst
Raleigh, NC
Skupaj na leto
$170K
Raven
P5
Osnovna plača
$155K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri First Citizens Bank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Podatkovni znanstvenik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri First Citizens Bank in United States znaša letno skupno plačilo $207,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri First Citizens Bank za vlogo Podatkovni znanstvenik in United States je $170,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za First Citizens Bank

Povezana podjetja

  • Uber
  • Flipkart
  • Intuit
  • Databricks
  • Apple
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri