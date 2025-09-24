Imenik podjetij
Firework
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja programskega inženiringa

  • Vse plače Vodja programskega inženiringa

Firework Vodja programskega inženiringa Plače

Povprečno Vodja programskega inženiringa skupno nadomestilo in United States pri Firework se giblje od $199K do $278K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Firework. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$216K - $262K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$199K$216K$262K$278K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 2 več Vodja programskega inženiringa prijavs pri Firework za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Firework so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja programskega inženiringa ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Vodja programskega inženiringa at Firework in United States sits at a yearly total compensation of $278,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Firework for the Vodja programskega inženiringa role in United States is $199,200.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Firework

Povezana podjetja

  • Mixpanel
  • Docker
  • WePay
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri