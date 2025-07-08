Imenik podjetij
Firework Plače

Plače Firework se gibljejo od $149,250 skupnega letnega nadomestila za Vodja izdelkov na spodnjem koncu do $246,225 za Poslovni razvoj na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Firework. Zadnja posodobitev: 9/4/2025

$160K

Programski inženir
Median $205K
Poslovni razvoj
$246K
Uspeh strank
$153K

Vodja izdelkov
$149K
Vodja programskega inženiringa
$239K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Firework so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Firework je Poslovni razvoj at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $246,225. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Firework je $205,000.

