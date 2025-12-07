Imenik podjetij
Fireblocks
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Prodaja

  • Vse plače Prodaja

Fireblocks Prodaja Plače

Povprečno Prodaja skupno nadomestilo in United States pri Fireblocks se giblje od $225K do $319K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fireblocks. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$255K - $302K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$225K$255K$302K$319K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Prodaja prijavs pri Fireblocks za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Fireblocks so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Prodaja ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Prodaja pri Fireblocks in United States znaša letno skupno plačilo $319,125. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Fireblocks za vlogo Prodaja in United States je $224,775.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Fireblocks

Povezana podjetja

  • Amazon
  • Spotify
  • Microsoft
  • Square
  • PayPal
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fireblocks/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.