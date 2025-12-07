Imenik podjetij
Fireblocks
Fireblocks Informacijski tehnolog (IT) Plače

Povprečno Informacijski tehnolog (IT) skupno nadomestilo pri Fireblocks se giblje od ₪551K do ₪754K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fireblocks. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$177K - $210K
Israel
Običajen razpon
Možen razpon
$163K$177K$210K$224K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Fireblocks so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Informacijski tehnolog (IT) pri Fireblocks znaša letno skupno plačilo ₪753,965. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Fireblocks za vlogo Informacijski tehnolog (IT) je ₪550,723.

Drugi viri

