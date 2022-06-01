Finder Plače

Imenik podjetij
Plače Finder se gibljejo od $79,668 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $177,678 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Finder. Zadnja posodobitev: 9/3/2025

Oblikovalec izdelkov
$79.7K
Vodja izdelkov
$120K
Programski inženir
$122K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Vodja programskega inženiringa
$178K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Finder je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $177,678. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Finder je $120,827.

Drugi viri