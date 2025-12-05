Imenik podjetij
Fidelity National Financial
Fidelity National Financial Podatkovni analitik Plače

Povprečno Podatkovni analitik skupno nadomestilo in India pri Fidelity National Financial se giblje od ₹451K do ₹618K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Fidelity National Financial. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$5.6K - $6.6K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$5.1K$5.6K$6.6K$7K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Fidelity National Financial?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri Fidelity National Financial in India znaša letno skupno plačilo ₹617,844. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Fidelity National Financial za vlogo Podatkovni analitik in India je ₹451,295.

Drugi viri

